Sanremo, maxi-multa per gli spot occulti. Bufera su Amadeus: "Deve lasciare"

Sanremo, adesso si riapre il capitolo sulla conduzione

Amadeus è finito nel mirino del governo, dopo la decisione presa dall'Agcom di infliggere una maxi multa alla Rai per gli spot occulti a Sanremo. I siparietti Instagram di Chiara Ferragni costano caro alla tv pubblica: dovrà pagare 170mila € per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari. Le violazioni accertate riguardano –si legge nella nota dell’Agcom e lo riporta Il Fatto Quotidiano – cinque episodi (rispetto ai dodici contestati in totale) di mancata indicazione dell'inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus. Del caso, dei sospetti di pubblicità occulta e anche di come il servizio pubblico avesse di fatto "regalato" i suoi contenuti mediali ai privati.

La Ferragni - prosegue Il Fatto - era stata seguita all'Ariston da una troupe di Amazon Prime (il ramo di produzione di contenuti video della nota piattaforma di eCommerce) che è stata autorizzata a fare riprese di backstage da utilizzare per la nuova stagione del reality Ferragnez, di cui Ferragni e il marito Fedez sono protagonisti. L’Agcom aveva deciso di aprire un’istruttoria accendendo un faro sui ritorni economici diretti di chi come Instagram non è stato dichiarato né product placement né brand content, monetizzando come e più degli sponsor che invece hanno dovuto pagare per essere a Sanremo. Ora si riapre il capitolo sulla conduzione del prossimo Festival. "La Rai - dice Gasparri di Forza Italia - dovrebbe far pagare ad Amadeus la multa di 170mila euro decisa dalla Agcom a causa della pubblicità occulta di Instagram che ha visto coinvolto il conduttore di Sanremo. Perché - aggiunge - deve pagare l'azienda e quindi i cittadini attingendo ai soldi del canone una sanzione la cui responsabilità viene addossata al noto conduttore? Amadeus apra il portafoglio, strapagato come è, e si assuma le sue responsabilità. Tragga anche le conclusioni dopo questa brutta vicenda".