"Se fossi stato povero..". Caos su Ezio Greggio e la compagna con 40 anni meno

"Se fossi stato povero non ti avrebbe neanche guardato". Il web contro la coppia Ezio Greggio-Romina Pierdomenico per l'età

Il web si abbatte su Ezio Greggio e la sua giovane fidanzata Romina Pierdomenico. Ospite a Verissimo di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 29 gennaio, la coppia ha raccontato per la prima volta il dietro le quinte della relazione.

Alla conduttrice, Romina Pierdomenico ha spiegato: "A chi diceva che saremmo durati un mese, al massimo un anno, voglio dire che stiamo qui da quattro anni e mezzo". Il conduttore di Striscia, 68 anni, e Romina Pierdomenico, 30, si sono fidanzati nel 2018. Romina, sin da subito, ha chiarito che la differenza d'età non ha mai rappresentato un problema perché le era già capitato di frequentare persone più grandi e comunque era incuriosita dalla personalità di Ezio Greggio.

Anzi, ritiene che nello spirito, il suo compagno sia più giovane di lei. Poi, si è sfogata riguardo ai pregiudizi subiti per questa relazione: “Il pregiudizio mi ha accompagnato durante questi anni, non è stato facile. Ho le spalle larghe, ma non mi sento esente dai commenti deplorevoli che mi hanno accompagnato in questi anni, però sono forte. Ho imparato a gestirli perché so chi sono io e so da dove arrivo, da una famiglia umile, nella mia vita ho sempre lavorato, ho sempre studiato tanto per raggiungere i miei obiettivi”.

Ebbene, il popolo del web non si è fatto attendere. Su Instagram, sotto il post della pagina ufficiale di Verissimo gli utenti si sono scatenati generando uno tsunami di commenti negativi. “L’amore non ha età sicuramente, ma io non ho mai visto un uomo anziano povero con una donna molto ma molto più giovane di lui...”, scrive un utente.

Ma c’è anche chi ci va giù più pesante. “Il futuro se vuoi te lo dico io, tu col pannolone che mangi imboccato minestrina e lei col ragazzo di 20 anni che si gode i tuoi soldi”, tuona un altro utente di Instagram. E, ancora, “Che schifo! Potrebbe essere suo nonno. E lui davvero pensa che lei sia innamorata? Allora ha già perso la testa”.

Malgrado i commenti negativi, Romina Pierdomenico, la giovane compagna di Ezio Greggo, dichiara: “E se nella vita ho incontrato un uomo fantastico come lui e me ne sono innamorata, non ne ho nessuna colpa”.