Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione, ecco perché. E il risarcimento...

Selvaggia Lucarelli condannata per diffamazione. Dovrà risarcire la collega giornalista Sandra Amurri

Selvaggia Lucarelli nei guai. La giornalista e opinionista tv è stata condannata per diffamazione nei confronti della giornalista fermana Sandra Amurri. Già colleghe al Fatto Quotidiano, la lite, avvenuta sui social, era nata dopo un articolo sulla presunta relazione tra la cantante Paola Turci e Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi.

Il processo si è tenuto in tribunale a Fermo e un anno fa aveva conquistato la ribalta mediatica per la sfilata di vip al palazzo di giustizia, come la stessa Lucarelli e il giornalista Marco Travaglio. Amurri è stata difesa dall’avvocato Francesco De Minicis, mentre Lucarelli dall’avvocato Lorenzo Puglisi. Lucarelli dovrà versare una cifra a titolo di risarcimento dei danni.

Il caso risale a 3 anni fa, con la lite dopo che la giornalista fermana aveva commentato lo scoop di Lucarelli sulla relazione: la controreplica dell’altra parte era stata considerata offensiva da parte della giornalista fermana, in quest’ultimo periodo impegnata anche in tv al fianco di Massimo Giletti a Non è l’Arena, che aveva deciso quindi di sporgere querela.