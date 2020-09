Selvaggia Lucarelli, sarà ospite fissa da Formigli e giudice in Rai

Selvaggia Lucarelli sempre più in auge. Nella stagione televisiva appena cominciata, la giornalista de Il Fatto Quotidiano e di Tpi, sarà ospite fisso nella trasmissione del giovedì sera Piazza Pulita, condotta da Corrado Formigli su La7. Ma non solo, perchè la Lucarelli è stata anche confermata come giudice e quindi membro della giuria di Ballando con le Stelle, trasmissione di successo della Rai. La giornalista, da anni molto attiva sui social, negli ultimi tempi ha preso il largo anche in televisione.