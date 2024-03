Serial killer, Sky Crime racconta gli assassini seriali. La nuova docu-serie

LA NOTTE DEI SERIAL KILLER, un nuovo ciclo tutto dedicato agli assassini seriali, arriva in esclusiva su Sky Crime (canale 116 di Sky, 113 su Sky Glass e in streaming su NOW) dal 14 marzo, ogni giovedì dalle 22:00.

Si comincia il 14 marzo con la docu-serie CHI È IL KILLER DELLO ZODIACO? (Myth Of The Zodiac Killer) la storia dell’assassino la cui identità da sempre ha rappresentato un enigma per gli investigatori. Una nuova teoria propone un'ipotesi rivoluzionaria: e se il killer dello Zodiaco non fosse mai stato catturato perché, in realtà, non è mai realmente esistito?

Dal 21 marzo alle 22.00 è la volta di IL MANIFESTO DI UN SERIAL KILLER (Manifesto Of A Serial Killer), docu-serie in 3 episodi che racconta la storia della scomparsa nel 1984 a San Francisco di Paul Cosner, la cui sparizione apre un inquietante capitolo di omicidi seriali. Al tempo, gli investigatori seguono le tracce fino a una remota capanna, dove scoprono un orrore inimmaginabile fatto di rapimenti, torture e omicidi di almeno 25 persone. La storia, tra indagini complesse e profili psicologici perturbanti, rivela l’atroce verità di due dei più spietati assassini nella storia della California.

Sempre nella splendida cornice Californiana e più specificatamente a Los Angeles dal 4 aprile alle 22.00 parte la docu-serie in 4 parti GLI STRANGOLATORI DI HILLSIDE (The Hillside Strangler: Devil In Disguise). Los Angeles, 1977 diventa il teatro di alcuni brutali omicidi per strangolamento. La polizia, messa sotto pressione, si ritrova in una corsa contro il tempo a dover catturare il misterioso serial killer e salvaguardare la città.

Ultimo appuntamento con La notte dei serial killer è IL MISTERO DEI BAMBINI PERDUTI (Moors Murders) dal 18 aprile alle 22:00. Dagli Stati Uniti ci trasferiamo in UK negli anni ’60, periodo in cui cinque bambini vengono uccisi per mano di Ian Brady e Myra Hindley. La docu-serie in 3 puntate, segnata dalla marcata sofferenza delle mamme e dei genitori dei piccoli, è costituita da interviste inedite e dalla corrispondenza esclusiva della coppia di assassini, intervallate dalle lunghe ed estenuanti ricerche della polizia.