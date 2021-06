Serie tv, Banderas alle prese con Pacciani. Produrrà il "Mostro di Firenze"

Banderas alle prese con Pacciani. Produrrà il "Mostro di Firenze"

Antonio Banderas reciterà nella serie tv "Il mostro di Firenze", tratta dal libro best sellers "Dolci colline di sangue". Un romanzo inchiesta pubblicato nel 2006 e tradotto in ventiquattro lingue. Lo rivela Variety: - si legge su Repubblica - sei ore di racconto prodotte dal francese Studiocanal. A dirigere sarà il regista danese Nikolaj Arcel, nominato all’Oscar per Royal affair. Banderas sarà uno dei produttori esecutivi. La serie è incentrata sull’indagine che nella vita reale è stata condotta dallo scrittore di fantascienza americano Preston e dal cronista italiano Spezi e che portò a una verità diversa sull’identità del serial killer rispetto a quella in parte accertata da polizia e giudici italiani. Che ha condannato per quattro duplici omicidi Mario Vanni e Giancarlo Lotti, compagni di merende di Pietro Pacciani. Ergastolo in primo grado, poi assolto in secondo, con sentenza annullata in Cassazione e rinvio a giudizio in un nuovo processo d'appello.

La vicenda - prosegue Repubblica - però si incentrerà sull'inchiesta dei due investigatori, che divennero oggetto di indagini da parte della polizia italiana e Spezi (morto a Firenze nel 2016) sarà accusato di depistaggio. La serie racconterà come Preston e Spezi siano riusciti a identificare l’assassino riuscendo a condurre quella che Preston descrive come una “spaventosa intervista” con lui. I due sono poi, nelle parole di Preston, “indagati, perseguitati, intercettati, seguiti e minacciati dalla polizia, accusati di aver partecipato a riti satanici”.