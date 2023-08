Serie tv da vedere ad agosto: ecco i cinque titoli che non puoi perderti

Serie TV da vedere ad agosto: quali non potete assolutamente perdervi

In estate è difficile trovare qualcosa da guardare in TV. La programmazione dei canali generalisti infatti sostanzialmente si ferma in attesa della nuova stagione che parte a settembre. In compenso non si fermano le serie TV e anzi ad agosto ne arrivano alcune che assolutamente non potete perdervi.

Souls: tutte le vite che ricordi (dal 1° agosto su Sky Atlantic e NOW TV)





La serie tedesca è un dramma soprannaturale che tratta i temi della reincarnazione e del rivivere lo stesso evento in un loop temporale. Protagoniste sono tre donne che si ritrovano interconnesse. Il figlio di Hannah la salva da un incidente stradale ma poi comincia a comportatsi in modo strano e afferma di essere stato un pilota coinvolto in disatro aereo in una vita precente. Allie vive sempre lo stesso momento mentre Linn entra in una setta focalizzata alla vita dopo la morte.

Painkiller (dal 10 agosto su Netflix)