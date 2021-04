Shanghai, 1500 droni formano un QR code gigante nel cielo: FOTO e VIDEO

1.500 droni si sono alzati in volo sopra i cieli di Shanghai per comporre un gigantesco Qr code, scansionabile da terra col proprio smartphone. A organizzarlo è stato lo sviluppatore di videogiochi Cygames per celebrare l'anniversario di un videogame.

Oltre a questo, diverse coreografie spettacolari hanno intrattenuto il pubblico, rappresentando combattimenti tra i personaggi del gioco e messaggi di testo e loghi sempre legati al videogame. Il Qr code è apparso solo a fine spettacolo e, se scansionato, permette di accedere a un collegamento personalizzato al gioco, oltre al download diretto.