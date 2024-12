"Ai giovani dico 'fregatevene dei titoli di studio'. Il migliore amico è chi ti sta sul c...": Silvio Campara show nel podcast di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti

Silvio Campara a Million$: "Ai giovani dico 'fregatevene dei titoli di studio'. Il migliore amico è chi ti sta sul c..." - Il podcast di Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti

Silvio Campara è il secondo ospite di Million$ (dopo la spettacolare prima puntata con un Oscar Farinetti a tutto campo) 9 episodi prodotti da Dopcast, disponibili ogni martedì, su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione podcast, durante i quali Joe Bastianich e Tommaso Mazzanti dialogheranno insieme ad imprenditori di primissimo piano dando spunti e tips ad aspiranti businessman.

Silvio Campara al podcast di Bastianich-Mazzanti - Branding vs Marketing

"Dividere sempre il concetto di branding da marketing, molto diverso. Marketing serve a vendere, branding serve ad appartenere: sono due concetti completamente diversi. Uno si esercita nel lungo termine che è il branding, l’altro nel breve termine. Il mondo è così sollecitato soprattutto in questa epoca di social media che davvero secondo me è una strada persa quella del marketing, perché non sarai mai in grado di dare un motivo al tuo consumatore di transare il tuo prodotto perché sono troppi i motivi ogni giorno. In un'epoca in cui secondo me si è passati dall’apparenza all’appartenenza è sempre un motivo per sentirsi parte di qualcosa. Il vero angolo di unione è che ci mettiamo il sentimento. Come in tutte quante le relazioni, siano esse amorose o di lavoro, ti senti bene perché sei sentimentalmente connesso".

Silvio Campara a Million$ - "Ai giovani dico: fregatevene dei titoli di studio"

"Quello che suggerisco ai ragazzi è non andate necessariamente all'università, vivete la vita, non è più epoca da manager, non c’è nulla da gestire in un’epoca in cui le cose cambiano ogni 3 mesi. E’ un mondo per visionari ma per essere visionari non devi essere Elon Musk, vuol dire essere connessi con la società e per esserlo devi vivere. Quindi il mio miglior suggerimento per i ragazzi oggi è fregatevene dei titoli di studio, fregatevene dei soldi, cercate di essere connessi a voi stessi perché i soldi arriveranno di conseguenza, ve lo assicuro"

Silvio Campara a Jose Bastianich - Chi ti sta sul c***o è il tuo migliore amico

Joe Bastianich: "Le persone che ti criticano, che ti stanno sul c***o come le affronti?"

Silvio Campara: "Sono le più importanti in assoluto. Su 10 persone quella a cui stai sul c***o è fondamentale. Deve diventare il tuo migliore amico, per due motivi: primo perché sono curioso di capire perché gli sto sul c***o, due perché se riesco a convincere questa persona del mio punto di vista allora posso convincere milioni di altri".

Silvio Campara - Il fallimento è evoluzione

"Il fallimento è quando la vita mi dice fermati, è quando la vita mi dice “guarda che non sei più sul binario giusto", io amo il fallimento. Ci sto così male ma quel dolore mi permette di connettermi a quel pezzo nuovo di me. Fallimento è evoluzione".

SILVIO CAMPARA - Il golden boy di Golden Goose

Il nuovo ospite di Million$ è Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose. Silvio racconterà a Joe e Tommaso del suo percorso sempre in crescita dai suoi inizi nella provincia veronese all’esperienza formativa da Armani, una vita a bordo di oltre 200 aerei all’anno. La sua storia in Golden Goose, iniziata nel 2013, è una storia che parla di marketing, branding e grandissimi numeri, ma anche di sogni e di amore

LEGGI ANCHE