Sinner, Leclerc, Egonu e Guido Meda che.... Sky Sport, campagna adv stellare

Sinner, Leclerc, Egonu e.... Sky Sport, una campagna pubblicitaria stellare

La nuova campagna pubblicitaria di brand di Sky Sport al via in queste ore su canali tv, radio, sulle piattaforme digital e sui circuiti out of home. Un adv dal cast stellare: in primis il re del tennis italiano (e quasi mondiale ormai) Jannik Sinner, passando per la fuoriclasse del volley azzurro Paola Egonu e i piloti della Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz (lo spagnolo all'ultimo anno prima del passaggio di testimone con Lewis Hamilton), senza dimenticare il due volte campione del mondo MotoGp Francesco Bagnaia con il talento Marzo Bezzecchi. E ancora: il bomber Erling Haaland (attaccante del Manchester City campione d'Europa) oltre alle leggende juventine Giorgio Chiellini e Alessandro Del Piero.

Guido Meda conduce la campagna Sly Sport “Il più grande spettacolo del mondo!” nelle vesti di presentatore del circo, metafora della Casa dello Sport di Sky. È lui a presentare i numeri delle stelle: ecco “il magico Sinner”, e le sue prodezze da grande tennis. Uno spettacolo assicurato con il mangiafuoco Federica Masolin. Ma vogliamo dimenticare i “domatori dell’asfalto”, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton e Max Verstappen che scaldano il Mondiale di F1, grande esclusiva Sky?

Sulle due ruote Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, nei panni dei magici “funamboli dei cordoli”, con il gas a martello per liberare la magia della MotoGP. Il calcio è rappresentato dal fachiro Giorgio Chiellini e “Haaland il fantastico”, cannoniere d’eccezione delle notti di calcio europeo. Ma tutti a guardare il cielo con “l’Egonu volante” e le sue potenti schiacciate di fuoco.

Special guest star dello show by Sky Sport? Alessandro Del Piero: Pinturicchio in un ruolo mai visto prima.

