Sky, Carola Lulli nominata General Counsel per l'Italia

Sky, Carola Lulli nominata nuova General Counsel per l'Italia

Carola Lulli torna tra le mura di Sky. Da domani, 1° febbraio, Carola Lulli assume il ruolo di General Counsel di Sky Italia a diretto riporto di Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia e di Vicky Sandry, General Counsel del gruppo Sky. Laureata all’università la Sapienza di Roma, Carola Lulli ha una profonda conoscenza nel mercato delle telecomunicazioni maturata in oltre 20 anni di esperienza.

Ma Lulli non è nuova in casa Sky. Infatti, la top manager ritorna dopo una prima esperienza iniziata nel 1998 come Legal Regulatory and Corporate Affairs Manager, durante la quale ha seguito la nascita della società a seguito della fusione Stream/Telepiù.

Successivamente, dal 2005 al 2008, è stata Legal and Regulatory Manager in H3G, supportando il management in operazioni di acquisition, frequency trading e relativi fullfilment finalizzati all’implementazione della rete e , dopo una esperienza in Telecom Italia Media, è entrata nel 2010 in Fastweb dove ha ricoperto il ruolo di Antitrust, Operator Relations e Litigation Officer, a diretto riporto del CEO, con l’obiettivo di definire gli accordi con partner commerciali e istituzionali per lo sviluppo del business. Lulli ha inoltre ricoperto per tre anni la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Flash Fiber e dal 2021 ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di FberCop.