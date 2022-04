Smartphone diventano strumenti d'orchestra con Anders Lind

Museo Scienza, Anders Lind incontra il pubblico nel laboratorio Future Inventors

Sabato 9 aprile, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia arricchisce la sua offerta culturale proponendo speciali attività con l’artista in residenza Anders Lind, autore dell’opera Lines, progettata appositamente per il Museo.

L’artista svedese Anders Lind incontrerà adulti e ragazzi per esplorare in modo creativo le connessioni tra tecnologia, arte e scienza, attraverso la sua installazione interattiva di sound art, in cui tubi tridimensionali si trasformano in linee che percorrono il muro, il pavimento e il soffitto e si accordano con sensori ed elettronica per creare nuovi strumenti musicali.

Al Museo Scienza smartphone strumenti d'orchestra con Anders Lind

Compositore svedese, Lind è direttore creativo presso il Department of Creative Studies, Umeå University. Scrive musica principalmente per orchestre, cori, ensemble e solisti, spesso utilizzando elettronica o tecnologia interattiva. Le sue composizioni sono caratterizzate da un approccio sperimentale che invita gli ascoltatori a intraprendere un viaggio musicale non ordinario.

La sua opera Lines combina tecnologie digitali e linguaggi artistici d’avanguardia ed è stata realizzata nell’ambito di Future Inventors, laboratorio dedicato alle STEM con il supporto di Fondazione Rocca. Attraverso contenuti, strumenti e linguaggi originali quali proiezioni interattive, sound art, videomapping, pixel e algoritmi creativi, Future Inventors mira infatti a sviluppare un approccio innovativo per coinvolgere e appassionare i ragazzi dagli 11 anni alle STEM e per arricchire l’insegnamento di queste materie a scuola, con nuovi strumenti educativi per gli insegnanti che superino la tradizionale distinzione tra materie scientifiche e artistiche.

Museo Scienza: Anders Lind e le attività nel laboratorio Future Inventors

Sabato 9 aprile Anders Lind sarà presente in laboratorio per presentare la sua installazione Lines e sperimentare l’attività di Smartphone orchestra (alle ore 11 e alle 14).

Domenica 10 aprile le attività nel laboratorio Future Inventors saranno guidate dallo staff Education del Museo.

Tra le altre attività in programma, i visitatori del Museo potranno vivere un’esperienza spaziale nel nuovo laboratorio Base Marte, che ricrea una base marziana come scenario innovativo per sperimentare le STEM attraverso un inedito gioco di ruolo dal vivo. Pensato in particolare per ragazzi dai 10 ai 14 anni, Base Marte è un ambiente immersivo in cui mettersi nei panni dell’equipaggio di astronauti in missione sul Pianeta Rosso per garantire la sopravvivenza della Base. Il laboratorio è parte del progetto nazionale STEM*Lab - Scoprire Trasmettere Emozionare Motivare - selezionato dall’impresa sociale Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile e coordinato dal consorzio Kairòs.

Anche questo fine settimana il viaggio dentro la scienza continua nei laboratori interattivi, dove si alternano le proposte dell’i.lab Biotecnologie dove osservare dal microscopio piante, animali e microrganismi per scoprire le loro caratteristiche e i prodotti della vita quotidiana in cui si possono trovare e quelle in Tinkering Zone, dove adulti e bambini dagli otto anni potranno creare flipper fai da te. Per i più adulti sarà aperta la Digital Zone YOU&AI, un ambiente digitale per migliorare il dialogo e il coinvolgimento del pubblico sul tema dell’intelligenza artificiale.

Sono previste inoltre le visite guidate gratuite alla sezione Trasporti, per i bambini e a pagamento alle Gallerie Leonardo, la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci, e all’interno del sottomarino Enrico Toti.

Tutte le attività dei laboratori, le mostre temporanee e le esposizioni permanenti sono incluse nel biglietto d’ingresso al Museo.

MUSEO DELLA SCIENZA IL PROGRAMMA

ATTIVITÀ NEI LABORATORI

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

FUTURE INVENTORS

Smartphone orchestra - dai 9 anni

I partecipanti potranno scoprire insieme ad Anders Lind la sua opera Lines, l’installazione interattiva di sound art, per realizzare una performance sonora utilizzando i propri smartphone come se fossero strumenti di un’orchestra. Guidati dall’artista nei panni di un direttore d’orchestra, ogni partecipante darà il suo contributo per dare vita a uno spettacolo corale.

Sabato 9 | ore 11 e 14 con l’artista Anders Lind

Domenica 10 | 14 e 16 con lo staff del Museo

Durata: 90 minuti

Proiezioni interattive - dai 9 anni

Il progetto educativo del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci e Fondazione Rocca unisce scienza, arte e tecnologia digitale per dare vita a un metodo alternativo per avvicinarsi alle STEM. All’interno del laboratorio interattivo Future Inventors, adulti e bambini potranno scoprire come interagire con le immagini usando i movimenti del proprio corpo. Attraverso l’installazione artistica “Cooperative Aesthetics”, i partecipanti potranno scoprire il mondo digitale in un’inedita dimensione estetica.

Sabato 9 | ore 16 con lo staff del Museo

Domenica 10 | ore 11.30 con lo staff del Museo

Durata 60 minuti

STEM*LAB BASE MARTE

Una missione su Base Marte – dai 10 anni

La nuova base marziana del Museo, dedicata a Schiaparelli, è uno spazio originale e innovativo che propone attività sia per i partecipanti al progetto che per tutto il pubblico del Museo, che potrà prendere parte al gioco di ruolo. In missione sul Pianeta Rosso, sarà possibile mettersi alla prova attraversando 5 diverse aree di azione dove gestire situazioni impreviste e garantire la sopravvivenza di tutto l'equipaggio.

Sabato 9 | ore 15

Domenica 10 | ore 15

Durata 90 min

I.LAB BIOTECNOLOGIE

Occhio all’invisibile - dagli 8 anni

I partecipanti potranno lavorare con piante, animali e microrganismi, osservarli al microscopio e indagare forme e dimensioni delle loro cellule. Potranno sperimentare in che modo possono essere utilizzati per trasformare semplici ingredienti e ottenere prodotti che tutti conosciamo come il pane, il formaggio.

Sabato 9 e domenica 10 | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 minuti

TINKERING ZONE

Flipper fai da te – dagli 8 anni

Nello spazio dedicato al making, all'ingegneria e al design, per un approccio educativo innovativo basato sulla creatività, il visitatore potrà costruire un percorso per una biglia e condurla all'uscita usando gravità, elasticità e geometria.

Sabato 9 | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17

Domenica 10 | ore 10, 11.30, 14 e 15.30

Durata 45 min

Tubi al vento – dai 9 anni

I partecipanti potranno giocare con l’aria e il vento dentro un tubo, provare a far volare oggetti di materiali e forme diverse, costruire cose da far volteggiare, turbinare e stare su per esplorare l’aerodinamica e le sue regole.

Domenica 10 | ore 10, 11.30, 14, 15.30 e 17

Durata 45 min

DIGITAL ZONE

You&AI - dai 14 anni

Un'area dedicata all'Intelligenza Artificiale in cui, i partecipanti, guidati da un animatore scientifico sperimentare in prima persona tre scenari di intelligenza artificiale del prossimo futuro grazie a innovative tecnologie immersive. Il percorso di laboratorio, che accoglie fino a 6 persone, si articola in tre differenti esperienze, ciascuna dedicata a temi specifici e fruibili tramite dispositivi e software progettati ad hoc (display olografico, realtà virtuale, mixed reality).

I partecipanti potranno ascoltare punti di vista di diversi esperti, provare ipotetiche app per trovare l’anima gemella, migliorare il proprio aspetto, vigilare la criminalità e controllare i campi di accoglienza con il riconoscimento facciale.

Sabato 9 | ore 10, 12, 15 e 17

Domenica 10 | ore 14 e 17

Durata 60 minuti

VISITE GUIDATE GRATUITE

Attività gratuite con prenotazione obbligatoria al momento dell’acquisto del biglietto d’ingresso.

C’ERA UNA VOLTA IL VIAGGIO - dai 4 agli 8 anni

I visitatori potranno immergersi nelle storie di viaggi avventurosi in giro per il mondo e andare alla scoperta dei mezzi di trasporto più sorprendenti della nostra collezione. Tra carrozze, locomotive a vapore, razzi e grandi navi, viaggiare con l’immaginazione verso luoghi e tempi sconosciuti.

Sabato 9 e domenica 10 | ore 12, 15 e 16

Durata 45 min

C’ERA UNA VOLTA LEONARDO - dai 4 agli 8 anni

La più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci raccontata ai più piccoli, per farli avvicinare al maestro dell’ingegno e alle tematiche artistiche, scientifiche e tecnologiche sviluppate da Leonardo.

Sabato 9 e domenica 10 | ore 11, 14 e 17

Durata 45 minuti

VISITE GUIDATE A PAGAMENTO

GALLERIE LEONARDO DA VINCI - dai 9 anni

Un animatore scientifico condurrà i visitatori attraverso la più grande esposizione al mondo dedicata a Leonardo da Vinci. Oltre 1300 mq e 170 modelli storici, opere d’arte, volumi antichi e installazioni per raccontare la figura e l’opera di Leonardo ingegnere, umanista e indagatore della natura.

Domenica 10 | ore 14 e 16

Durata 80 minuti

Costo 10€ oltre al costo del biglietto di ingresso ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo

SOTTOMARINO ENRICO TOTI - dai 6 anni

Varato nel 1967, il Toti è stato il primo sottomarino costruito in Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Il suo compito era pattugliare le acque del Mediterraneo per individuare il passaggio di sottomarini sovietici. Nel 1997 compie il suo ultimo viaggio e dal 2005 è ospite del Museo. I visitatori potranno salire a bordo del Toti per rivivere le emozioni dei marinai durante la navigazione.

Tutti i weekend | ore 10, 10.40, 11.20, 12.00, 12.40, 14, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20 e 18.

Costo 20€ incluso il costo del biglietto di ingresso del Museo ed entrambi sono prenotabili direttamente sul sito web del Museo

Leggi anche: