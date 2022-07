Social, Di Marzio il giornalista più cliccato: Scanzi perde per la prima volta

Social, Di Marzio corre e sorpassa Scanzi nella classifica dei giornalisti più cliccati

Di Marzio sorpassa Scanzi nella classifica dei giornalisti più social. La Top 15 giornalisti, stilata da Sensemakers, vede, per la prima volta, il sorpasso del giornalista sportivo Gianluca Di Marzio sulla firma del Fatto Quotidiano Andrea Scanzi.

Il volto di Sky Sport registra una crescita del 41% sulle interazioni nel mese di giugno e si posiziona in vetta al ranking grazie ai contenuti pubblicati sui vari colpi di calcio mercato all’interno del panorama nazionale ed internazionale. Il contenuto più performante è un tweet inerente all’accordo raggiunto tra il Chelsea e il Manchester City per il trasferimento a Londra di Sterling.

A seguire, è curioso notare come prima delle notizie di calciomercato relative ai grandi ritorni di Lukaku e Pogba sia oggetto di like e commenti su Instagram la news relativa alla possibilità di affittare il Camp Nou, uno dei templi del calcio europeo, per le partite tra amici.

Lorenzo Tosa terzo con l’attualità

Sul podio anche Lorenzo Tosa, che scavalca Biasin, con un +30% sul dato di engagement rispetto a maggio. La maggior parte delle sue interazioni provengono da Facebook, principalmente con contenuti di cronaca cui si affiancano i suoi commenti sui dibattiti in corso nell’arena pubblica italiana. Dal body shaming con Vanessa Incontrada protagonista, al comizio spagnolo di Giorgia Meloni e la relativa presa di posizione di Kasia Smutniak, per arrivare allo scontro Il Foglio vs Emma Marrone sul concerto-evento contro la violenza di genere ‘Una. Nessuna. Centomila’, dell’11 giugno a Campovolo.

Gianluca Daluiso e le altre new entries

Da segnalare l’ingresso nel ranking di Gianluca Daluiso, in sesta posizione, che vede un incremento del 305% sul dato di engagement e del 257% sulle visualizzazioni video nel confronto con il mese precedente. Come scrive Primaonline, anche per Daluiso sono i contenuti condivisi su Facebook a trainare il dato di interactions, e ancora una volta l’attenzione è sui grandi temi di giugno, già citati per Tosa. A questi si aggiunge il tema Russia, con il video più performante relativo a uno spezzone del programma “Porta a Porta” durante il quale il giornalista Innaro spiega quanto stia accadendo nell’economia russa.

Ulteriori nuovi ingressi di giugno sono la dodicesima posizione di Fabio Caressa e la quindicesima di Salamida. Per il primo, i contenuti più performanti riguardano principalmente la sua sfera privata: la foto delle riprese all’Academy di “theshowisyou”; quella con Kristian Tumidajewicz, il tipster meglio conosciuto come Pengwin; l’immagine in compagnia del figlio Diego durante una gita a Gardaland. Per Salamida il post più performante è invece una provocazione alla Lega e a Matteo Salvini, che hanno perso le amministrative nella città “più a destra d’Italia”, Verona.