Sole 24 Ore, Veronica Diquattro entra nel cda

Veronica Diquattro è entrata nel consiglio di amministrazione del Sole 24 ORE come consigliere non esecutivo e non indipendente. Lo riporta PrimaOnline. Diquattro, chief customer & innovation officer di Dazn sostituirà nel board Marcella Panucci.

Il suo ingresso, spiega una nota dell’editrice, segue “i comunicati stampa del 17 luglio, del 20 luglio e del 23 luglio 2020 relativi, rispettivamente, alle dimissioni dell’Avv. Panucci da consigliere non esecutivo, alle dimissioni della dott.ssa Vanja Romano da Consigliere non esecutivo indipendente e alla nomina per cooptazione dell’Avv. Mirja Cartia d’Asero a consigliere non esecutivo indipendente in sostituzione della stessa dott.ssa Romano”.

Veronica Diquattro, laureata in economia all’Università di Bologna, con un master in International Management all’Università Bocconi, ha lavorato in L’Oréal, Bmw e Ferrari. Più recentemente, prima di entrare in Dazn, ha ricoperto ruoli di primo piano in Google e Spotify. La manager resterà in carica nel cda del Sole 24 Ore fino alla prossima assemblea degli azionisti.