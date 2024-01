Soumahoro e il "Manifesto degli invisibili". Il libro in uscita che non esiste

Soumahoro, il suo nuovo libro è un caso. In libreria non c'è traccia del testo del deputato annunciato per il 15 gennaio 2024

Aboubakar Soumahoro torna a far parlare di sè, questa volta la notizia non riguarda la questione delle cooperative di famiglia oggetto di un'inchiesta giudiziaria, ma il suo nuovo libro. Da tempo era stato dato l'annuncio, il "Manifesto degli invisibili", uscirà il 15 gennaio 2024. Avrebbe dovuto - si legge su Libero - dar voce ai rider e ai lavoratori sfruttati, ma di quel testo nelle librerie non c'è nessuna traccia. Il giallo è stato sciolto proprio il giorno della presentazione. Non uscirà più il 15 gennaio 2024 ma un anno dopo, il 19 gennaio 2025. Questo almeno in teoria, perché alla Feltrinelli Editore, la casa editrice che avrebbe dovuto pubblicare l'opera di Soumahoro, nessuno ha visto ancora niente. Questo è quanto trapela da diverse fonti dell'azienda.

Il titolo del nuovo libro "fantasma" di Soumahoro - prosegue Libero - sarebbe entrato nel piano editoriale del 2022, ma niente di più. Dunque, per la casa editrice si sarebbe trattato di un semplice inghippo tecnico: la prenotazione era stata inserita sul sito, ma solo come ipotesi di uscita futura, e poi non è stata rimossa. Non c'è mai stata nemmeno la copertina, ma comunque c'era un estratto. Chissà se poi Soumahoro abbia scritto effettivamente qualcosa, per ora esiste solo questo abstract: "Un fattorino una volta mi ha detto: "Noi non siamo rider, siamo i braccianti delle metropoli. Lavoriamo in condizioni di precarietà, prendiamo quanto i braccianti delle campagne del Foggiano". Parole sante - conclude Libero- peccato che la moglie e la suocera siano finite ai domiciliari per aver lasciato degli immigrati al freddo e con cibo scadente, secondo le accuse dei pm.