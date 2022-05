Spid, semplificazione? No, un sistema che taglia fuori gli over 60

Spid, senza smartphone nessuna semplificazione

Riceviamo e pubblichiamo

Ho lo SPID ma anche un problema: per accedere oltre a inserire nome utente e pass, richiede l'accesso con app o sms. Non avendo un cellulare di ultima generazione uso l'sms e qui nasce il problema con sms si può accedere solo 8 volte a trimestre. Navigo in internet con pc di casa e qui un altro problema: l'app per lo SPID non è scaricabile sul pc. Da oggi al 30 giugno ho disponibilità di altri 3 accessi con sms e stop perciò ti OBBLIGANO a:

opzione A - butti via il tuo telefonino abilitato solo a chiamate e sms e te ne compri uno nuovo dove scarichi le app.

opzione B - non ti vuoi comprare un nuovo cellulare? Ritorni alle vecchie abitudini vai di persona negli uffici pubblici ti prendi il tuo bel numerino ed attendi paziente il tuo turno.

Vorrei conoscere il genio, queste menti eccelse che hanno deciso che tu di accessi con sms ne hai solo 8 ogni 3 mesi. Io ho 62 anni e chissà quanti milioni di senior sono nelle mie stesse condizioni.

