Sportivi social, "re" Carlo Ancelotti: mister Real Madrid batte Jannik Sinner

Carlo Ancelotti sale sul primo gradino del podio davanti a Jannik Sinner. Sensemakers stila la classifica di maggio degli sportivi italiani più social che vede l'allenatore del Real Madrid (vincitore della Champions contro il Borussia Dortmund nella finale disputata il primo luglio disputata a Wembley) con il numero uno del tennis mondiale (semifinalista al Roland Garros al rientro dall'infortunio all'anca e vincitore nelle scorse nel torneo Atp di Halle sull'erba). Il podio viene completato da una leggenda della MotoGp, Valentino Rossi. Il Dottore si è ritirato da un paio di anni, ma resta nel cuore dei tifosi social e non, oltreché protagonista con la sua VR46 che ha portato tanti talenti nel motomondiale.

In top-5 la ginnasta Carlotta Ferlito (anche lei ritiratasi negli anni passate) e il primo dei calciatori Leonardo Bonucci (che ha annunciato l'addio al calcio proprio a maggio. Al sesto posto un altro protagonista della MotoGp, il due volte campione del mondo e pilota della Ducati, Pecco Bagnaia alla pari con la ‘Divina’ Federica Pellegrini poi l'attaccante esterno della Juventus, Federico Chiesa. Completano la top-10, l'ex portiere della Juventus, Gigi Buffon e Nicolò Fagioli al rientro in campo a fine maggio con la maglia della Juventus (e successivamente convocato in nazionale da Luciano Spalletti a Euro 2024).