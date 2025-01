Sputo Fatti, dai video su TikTok alla "gaffe" di Tony Effe: ecco che cos'è il trend che sta spopolando in rete

Sputo Fatti, ecco che cos'è il trend che sta spopolando su TikTok

Negli ultimi giorni, TikTok è stato invaso dal trend "sputo fatti", un fenomeno che vede gli utenti condividere "verità" scomode, in realtà opinioni personali o punti di vista soggettivi. Questo trend ha guadagnato rapidamente popolarità sulla piattaforma, coinvolgendo non solo influencer, ma anche professionisti come psicologi, nutrizionisti e persone comuni, che si confrontano su vari aspetti della vita quotidiana.

Il formato "sputo fatti" consiste in video in cui gli utenti esprimono in modo crudo e diretto ciò che pensano, mettendo in luce ciò che non sopportano, li irrita o che, secondo loro, dovrebbe cambiare. Sebbene gli argomenti trattati siano spesso legati a situazioni quotidiane o temi generali, è il tono schietto e senza filtri a fare la differenza. Questa formula semplice ed immediata ha contribuito al successo del trend, che si è diffuso anche su altre piattaforme come Instagram.

Ecco alcuni video virali su TikTok

Il caso Tony Effe

"Sputo Fatti" è un trend che ha attirato anche le celebrità. Giulia De Lellis e Tony Effe, durante la sfilata di Pdf a Milano, hanno risposto a questo trend in un'intervista con NSS Magazine. Giulia ha detto: "I cattivi ragazzi non sono poi così cattivi", mentre Tony Effe, con il suo stile diretto, ha aggiunto: “Sputo fatti: dalla bocca sputo solo soldi”, facendo sorridere la sua fidanzata, che poi ha commentato: "Non ha capito il trend".

Ma è davvero così che il rapper romano non abbia compreso il trend? Su social, molti utenti lo difendono, cercando di spiegare meglio cosa intendesse dire. "Tony aveva capito il trend", scrive qualcuno, mentre un altro commenta: "Ha sputato fatti". Il riferimento potrebbe essere al grande successo del suo ultimo album Icon, che ha conquistato la vetta delle classifiche dei dischi più ascoltati nel 2024. Secondo alcuni, quindi, il vero significato della frase sarebbe: “Con le mie canzoni faccio soldi”. E, a quanto pare, per Tony Effe, è proprio così.