Squadre di calcio più social: Juve in flessione, Milan cresce, Inter rimonta

Da gennaio a febbraio, il primo posto delle squadre di calcio più attive sui social è stato occupato dalla Juventus che andava ben oltre i 50 milioni di intereazioni, con il Milan al secondo posto e l'Inter che la tallonava. A marzo però qualcosa è cambiato: la squadra del presidente Andrea Agnelli resta in vetta alle classifiche, ma con un drastico calo di interazioni a 46,1 milioni totali tra le 4 principali piattaforme social (Facebook, Instagram, Youtube, Twitter). Il Milan che cresce fino a 19,2 milioni e allunga un po’ sull’Inter, mentre al quarto posto si posiziona il Napoli, davanti a Roma, Atalanta e Lazio, con la Fiorentina stabile all’ottavo posto.

I dati arrivano da Primaonline in collaborazione con Sensemakers, che ha pubblicato la nuova classifica delle squadre di calcio italiane più attive sui social e dei post più performanti, anche in riferimento ai paid partnership post, i post pubblicati in partnership con uno sponsor dichiarato.

La classifica riflette un po' i cambiamenti dei risultati agonistici, visto che l'Inter potrebbe conquistare la partecipazione in Champions League con la Juve che perderebbe il predominio dopo 9 anni.