Stefano Aletti, chi è il compagno di Daria Bignardi. La carriera nella finanza e...

Daria Bignardi ospite a La volta buona di Caterina Balivo

Caterina Balivo è tornata in onda con una nuova puntata de La volta buona, su Rai 1. Tra gli ospiti anche Daria Bignardi, amatissima giornalista e conduttrice.

Daria Bignardi e la battaglia vinta contro il tumore

La sua carriera televisiva è staordinaria, cult il suo Le invasioni barbariche. Lei che è stata anche direttrice di Rai3 e ha condotto diversi programmi (da Tempi Moderni e Le Iene su Italia 1, a l'Era glaciale di Rai2, passando per l'Assedio sul Nove). Nella sua vita priva ha dovuto combattere contro grave male: un tumore al seno. Battaglia che Daria ha poi vinto. E la guarigione la raccontò in un'intervista di qualche anno fa.

Daria Bignardi, il libro sulle carceri

Recentemente ha invece pubblicato un libro "Ogni prigione è un’isola" (Mondadori, pp. 168, euro 18,50) racconta trent’anni di vite e di storie che ha incrociato e vissuto durante il tempo che ha deciso di dedicare ai detenuti. "Il carcere non è solo lo specchio della società. È anche una specie di avamposto dove misteriosamente le cose arrivano prima - le sue parole in una intervista a Sky TG24 - Del resto, in tutte le situazioni estreme le cose si vedono più chiaramente. Accade così anche in carcere: è come se l'umanità fosse più più nitida"

Daria Bignardi, i matrimonio con Nicola Manzoni e Luca Sofri

Daria Bignardi è stata sposata per due volte ed è mamma di due splendidi figli. Le prime nozze con Nicola Manzoni, insegnante di filosofia, con cui è nato il primo figlio Ludovico (nel 1997). E poi il matrimonio con Luca Sofri, direttore del giornale online il Post, dal 2004 al 2018 dalla cui unione è nata Emilia (nel 2003), la seconda figlia della conduttrice.

Stefano Aletti, chi è il compagno di Daria Bignardi

Daria Bignardi e il compagno Stefano Aletti sono insieme da qualche anno, pur non avendo mai espressamente parlato del loro amore in forma pubblica. Di lui si sa che arriva dal mondo della finanza e ha ereditato questa passione dalla sua famiglia, che opera nel settore dal 1826. Suo padre, Urbano Aletti, famoso banchiere, e la famiglia hanno fondato la banca omonima.

Stefano Aletti, dopo essersi laureato in scienze politiche, ha iniziato a lavorare per la famiglia come agente di cambio, per poi lasciare l’azienda di famiglia nel 2016. Il compagno di Daria Bignardi lavora come private banker e consulente finanziario.