Stefano De Martino, l'imitazione al Gialappa Show? Ecco perché non gli piace

Stefano De Martino non avrebbe apprezzato per niente la sua imitazione al Gialappa Show del comico Luigi Esposito

Uno dei nuovi personaggi più amati della quarta edizione del GialappaShow è l'imitazione di Stefano De Martino, intepretato dal comico Luigi Esposito. Il conduttore di Affari Tuoi viene ritratto con indosso la sua "divisa da prima serata" con camicia bianca, cravatta rossa e la tentazione continua di mettere in mostra il fondoschiena e vantarsi dei propri successi televisivi.

Pare però che l'originale Stefano De Martino non abbia per niente preso bene la sua imitazione. In pubblico si mostra divertito ma secondo quanto riporta il settimanale Oggi la verità sarebbe ben diversa: "Nei corridoi Rai si sussurra che non abbia fatto i salti di gioia perché lo rappresenterebbe come una sorta di 'velino' vanesio e irraggiungibile".