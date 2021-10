Stefano Torrisi (ex Banijay) è CEO di Garbo Produzioni

STEFANO TORRISI AMMINISTRATORE DELEGATO DI GARBO PRODUZIONI E MANAGING DIRECTOR DELLA SPAGNOLA “GARBO STORIES”

Garbo Produzioni ha nominato Stefano Torrisi amministratore delegato della società italiana e MD - managing director - di Garbo Stories, la nuova divisione spagnola dedicata alla produzione di fiction.

Professionista di grande esperienza e profondo conoscitore del mondo della TV e dell’audiovisivo, negli ultimi anni Stefano Torrisi è stato, tra l’altro, direttore commerciale di Endemol Shine Italy (ottobre 2014 – novembre 2017) per poi ricoprire, fino allo scorso anno, l’incarico di Executive Vice President di Banijay Italia e Banijay Group Spagna.

Maite Bulgari, chairwoman & founder Garbo Produzioni, tiene a sottolineare come “con l’arrivo di Stefano Torrisi, un professionista di grande esperienza, vogliamo continuare ad innovare nel settore audiovisivo con contenuti di alta qualità e progettualità internazionale. Stefano è un leader perfetto per occuparsi di due mercati strategici per la nostra società, come sono Italia e Spagna, anticipando le nuove tendenze del mercato e creando alleanze sempre più produttive e costruttive che ci permettano di posizionarci su nuovi e ambiziosi ambiti.”