Stop ai programmi di Maria De Filippi. Quando ripartono Amici, C'è posta per te e Uomini e Donne. Ecco le date

Stop ai programmi di Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo. Ecco quando riprendono "Amici", "C'è posta per te" e "Uomini e donne". Le date

La morte di Maurizio Costanzo ha stravolto i palinsesti televisivi di Mediaset. Sono state sospese, infatti, le trasmissioni della moglie Maria De Filippi, regina indiscussa di Canale 5. E nonostante le registrazioni dei programmi fossero già pronte, la redazioni del “Biscione” hanno deciso di dare uno stop alla messa in onda di “Amici 2022”, “Uomini e donne” e “C’è posta per te”.

Ma quando torneranno in tv i programmi di Maria De Filippi, a cominciare proprio da “Uomini e Donne”?

Stop ai programmi di Maria De Filippi, ecco quando tornano “Uomini e donne” e “Amici”

Se nella giornata del funerale di Costanzo né “Amici” né “Uomini e Donne” sono andati in onda, anche per il giorno successivo, martedì 28 febbraio, non risultano presenti nel palinsesto di Canale 5. Secondo voci di corridoio, la data di ripresa delle trasmissioni potrebbe essere il 6 marzo.

Stop ai programmi di Maria De Filippi, ecco quando torna “C'è Posta per Te”

Nessuna indicazione invece per “C’è posta per te”. Il programma, in onda il sabato sera nel prime time di Canale 5, potrebbe già essere trasmesso a partire da questa settimana. Ma sono solo ipotesi non confermate.