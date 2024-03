Streaming, abbonamenti in calo in Italia. E pur di non pagare di più...

Piattaforme streaming, 1 italiano su 4 condivide l'abbonamento

Gli accessi alle piattaforme di streaming in abbonamento scendono in Italia secondo un'indagine degli analisti di Deloitte. Nel confronto sul 2022, l'utilizzo dei principali servizi video a pagamento da parte dei consumatori italiani cala del 3%. Incidono in primis i costi: 1 consumatore italiano su 4 condivide il prezzo del suo abbonamento con qualcun altro proprio per ottimizzare la spesa.

"Digital Consumer Trends Survey 2023" di Deloitte mostra che in Italia, sono le fasce più giovani che uulizzano i servizi di streaming: l'89% tra i 18 e i 24 anni contro il 49% di chi ha tra i 65 e i 75 anni. I nuovi sottoscrittori dei servizi a pagamento negli ultimi tre anni sono complessivamente in calo, passando dal 21% nel 2021 al 16% nel 2023.

Piattaforme streaming, nuovi clienti scendono, smart tv salgono

Le smart tv crescono: il 71% degli adulti italiani ne possiede una (+2% sul2022 e +24% negli ultimi 5 anni). Il report Deloitte aggiunge che servizi di streaming video gratuiti sono molto diffusi e solo il 13% degli adulti in Italia dichiara di non utilizzarli.

Pesano anche servizi di Pay tv (via satellite o via cavo) e di sport broadcast. In Italia, il 29% degli account sulle principali piattaforme di streaming è condiviso, il 25% di chi ha accesso a questi servizi condivide il costo con qualcun altro e il 14% non paga per l'accesso, soprattutto tra le fasce più giovani.

Streaming, meglio la pubblicità che costo dell'abbonamento più caro

Di fronte a uno scenario in evoluzione, gli utenti secondo il report Deloitte dimostrano di preferire, nel caso di blocco alla condivisione degli account, proposte che non abbiano un impatto sull'attuale costo dell'abbonamento, accettando la possibilità di avere contenuti pubblicitari nella propria esperienza di fruizione di contenuti video.