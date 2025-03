Stasera a Striscia La Notizia: "Affari tuoi è pilotato". Le vincite non sono legate al caso ma all’intervento del Dottore

Affari Tuoi, programma Rai condotto da Stefano De Martino, sarebbe pilotato secondo un servizio che questa sera manderà in onda Striscia La Notizia. "Possiamo dire che ad Affari Tuoi il gioco è pilotato tramite la continua interazione del giocatore con il “Dottore”. A sostenerlo, con tanto di prove che verranno mostrate stasera al programma satirico di Antonio Ricci, è il dott. Gianandrea Giacchetta, ricercatore universitario di economia applicata, che sulle stranezze del programma dei pacchi ha condotto un vero e proprio studio statistico.

«Abbiamo analizzato le ultime 169 puntate, quelle condotte da Stefano De Martino, e abbiamo rilevato una vincita media di 31.133 euro», dichiara Giacchetta all’inviata Rajae. «In particolare ci siamo chiesti se il gioco fosse completamente in mano al caso. Così, per analizzare meglio il problema, ho prodotto dei grafici a barre da cui rileviamo dei picchi in prossimità delle vincite pari a 0 euro e di quelle comprese tra i 20.000 e i 75.000 euro. Mentre se il gioco fosse tutto in mano al caso ci attenderemmo un grafico sostanzialmente piatto», conclude l’esperto di economia applicata che sull’argomento è stato chiaro: il gioco è pilotato, la distribuzione delle vincite non è legata al caso, ma all'intervento dell’uomo.

Lo dicono i dati, oltre all’ex conduttore Max Giusti il quale, ospite del podcast Tintoria nel settembre 2024, aveva affermato che ai suoi tempi si doveva assolutamente rientrare in un budget medio che ammontava a euro 33.000 a puntata. Budget sostanzialmente in linea con quello rispettato nell’attuale stagione condotta da Stefano De Martino.

Eppure, il “Dottore”, ovvero l’autore del programma Pasquale Romano, in un’intervista a La Verità del 23 novembre 2024, ha smentito l’esistenza di un budget, sostenendo che – essendo Affari Tuoi basato sulla fortuna – le variabili sono infinite e ha quindi un’aleatorietà che nessun gioco ha. Chi decide quindi chi vince o chi perde? Il servizio completo andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).