"Hanno lottato per rientrare nel giro della Champions League per sette stagioni. Quando tutto sembrava pronto per il ritorno in grande stile, Stefano e i suoi ragazzi si ritrovano intrappolati in un eterno Trofeo Tim con i rivali di sempre".

Il popolo dei social, che tutto osserva, tutto commenta e tutto sdrammatizza, non poteva non lasciarsi scappare il clamore suscitato dalla notizia della creazione di una super Lega tra i top club europei.