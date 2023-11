Tapiro a Morgan, "Fedez? A X Factor una cricca con interessi economici"

A Striscia tutta la verità sul licenziamento di Morgan. E sui social gli utenti si scatenato: "Ora potrebbero chiamare Bugo a X Factor!"

Come si ci poteva immaginare, la cacciata di Morgan dalla giuria di X Factor ha scatenato l'interesse dei media. E soprattutto di Striscia la Notizia. Questa sera, infatti, Valerio Staffelli consegnerà a Marco Castoldi il Tapiro d’oro. "X Factor è tutto organizzato, non potevo nemmeno scegliere le canzoni da assegnare ai ragazzi e il motivo del mio allontanamento è che io li ho smascherati", attacca subito Morgan, che aggiunge: "C’è una cricca italiana, formata tra gli altri da Fedez, Dargen e Francesca Michielin, che decide tutto e che ha interessi economici connessi. Forse non pensavano che sarei arrivato al punto di rivelare la loro tresca".

Il cantautore è un fiume in piena: "Non hanno cultura musicale e quando la vedono ne hanno paura. Ma è di loro che dovremmo aver paura. In un mondo che dovrebbe insegnare l’inclusione, loro mi licenziano", aggiunge Morgan. E ancora: "La battuta a Michielin su Ivan Graziani? Come fa una cantante a non sapere che è morto da anni?". Quando, invece, Staffelli gli chiede del "vaffa" ad Ambra, Morgan risponde: "C’è stata una discussione, l’ho mandata a quel paese perché lei pensava che la stessi trattando male in quanto donna. Ma figuriamoci".

Morgan ne ha soprattutto per Fedez, ritenuto il vero responsabile del suo allontanamento: "Mi ha detto cose gravi, bestemmiava, è stato violento e l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. 'O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni' e anche minacce tipo 'Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente'. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese", conclude Morgan, che – raggiunto dalla figlia piccola – non si risparmia un’ultima frecciatina ai Ferragnez: "Non inquadratela, io non prendo soldi per inquadrare i figli".

Ma non solo Striscia. La notizia ha scatenato le reazioni del popolo del web. E soprattutto di X (l'ormai vecchio Twitter). "Cacciare Morgan perché fa casino, richiamarlo dopo anni perché fa casino, mandarlo via dopo qualche puntata perché fa casino", scrive un utente. "Morgan... magari lo mettono a Reazione a Catena al posto di Pino Insegno", si legge ancora. "A questo punto al suo posto chiamerei Bugo", punge invece un altro utente ricordando l'inconica litigata tra i due cantanti al Festival di Sanremo.