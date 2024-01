Taylor Swift e il porno fake da 27mln di visite: il nuovo business dell'IA

Taylor Swift e il business delle immagini false dei vip. "Fenomeno allarmante"

immagini hard di Taylor Swift hanno ottenuto in pochissimo tempo ben 27 milioni di visualizzazioni sui social, in particolare su X e Telegram. Peccato però che fossero totalmente false, costruite ad hoc con l'intelligenza artificiale, scene mai esistite trasformate in realtà. L'allarme per questo nuovo business creato grazie all'IA arriva fino alla Casa Bianca. "Quello che è accaduto è allarmante" ha detto la portavoce del presidente Biden, Karine Jean-Pierre, in merito alle false foto hard della popstar. Tra gli scatti diventati virali - e sono i meno offensivi - la cantante - si legge su Repubblica - viene ritratta nuda all’interno di uno stadio e circondata da decine di tifosi. Tutti uomini. La cantante ha la pelle dipinta di giallo e di rosso. Sono i colori dei Kansas City Chiefs, il team di football americano per cui gioca Travis Kelce, l’attuale fidanzato della popstar. Con l’avvento dell’intelligenza artificiale generativa, invece, chiunque può produrre una foto realistica in meno di un minuto. Non bisogna essere grafici, programmatori o informatici. Per questo le immagini fake si sono moltiplicate.

A farne le spese - prosegue Repubblica - sono le donne dello spettacolo. Ma anche i loro colleghi, sempre più spesso, vengono svestiti con l’Ia. Con risultati più o meno credibili. Tutto dipende dalla potenza dello strumento utilizzato e dalla quantità di dati - in questo caso gli scatti reali - che ha “studiato” l’intelligenza artificiale. Alcune delle foto false di Taylor Swift sono state generate, probabilmente, usando Microsoft Designer AI, un programma a cui è sufficiente affidare la propria idea - sotto forma di testo - per ottenere qualsiasi immagine. Dietro le foto porno fake dei personaggi famosi, inoltre, si cela un florido business. Cercando gli scatti fake di Taylor Swift su Google, per esempio, si finisce su siti che usano le foto realistiche della cantante come esca per promuovere i loro “generatori di nudi”. Anche questi basati sull'intelligenza artificiale.