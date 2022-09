TCL schiera come ambassador quattro star del calcio

Sono quattro star del calcio i nuovi ambassador di TCL Electronics

Nel settore dell'elettronica di consumo, TCL Electronics (1070.HK), oggi è un marchio leader. Ha presentato il team di ambassador TCL 2022 a IFA di Berlino, scegliendo quattro dei migliori calciatori del mondo come ambasciatori del marchio. Così TCL dà il via a una campagna globale che mira a ispirare le persone a perseguire la grandezza nella propria vita.

Nella formazione TCL riunisce la giovane promessa centrocampista inglese Phil Foden, la superstar emergente spagnola Pedri, l’eccezionale top performer Rodrygo, ala della nazionale brasiliana, e Raphaël Varane, famoso difensore e giocatore chiave della nazionale francese.

In vista del grande evento calcistico del 2022 che inizierà a novembre inoltrato, TCL condividerà messaggi e approfondimenti dei quattro calciatori, attraverso social e media tradizionali. TCL offrirà inoltre numerose opportunità ai fan di entrare in contatto con i loro idoli attraverso contenuti esclusivi, merchandising firmato e concorsi, con premi che includono la possibilità per i fan più fortunati di interagire con il proprio eroe.



"Avere la possibilità di entrare in contatto con i tifosi di tutto il mondo e ispirarli alla grandezza è un’opportunità fantastica. Sono felice di avere questa possibilità di associarmi a un marchio come TCL, il cui curriculum dimostra la dedizione nel fornire esperienze di altissima qualità ai nostri tifosi", ha spiegato Raphaël Varane.



"La mia passione per il calcio nasce giocando per le strade di Stockport con i miei compagni e guardando i nostri idoli in TV. Sono entusiasta di entrare a far parte della famiglia TCL e spero che insieme riusciremo a ispirare e avvicinare al calcio le nuove generazioni", ha dichiarato Phil Foden.

"Sono molto felice di avere la possibilità di iniziare questo nuovo rapporto con TCL. Tutti noi desideriamo offrire esperienze positive ai tifosi e condividere la nostra passione per lo sport, e come ambasciatore del brand sono sicuro che potremo diffondere uno spirito sportivo positivo che ispiri i nostri tifosi", ha aggiunto Pedri.



"Sono fiero di svolgere il ruolo di ambassador per TCL e di collaborare con un’azienda che pone la qualità e l’ispirazione alla grandezza individuale al centro dei propri prodotti", ha commentato Rodrygo.

Frédéric Langin, Vice President Sales and Marketing di TCL Europe, ha dichiarato: "Phil Foden, Pedri, Rodrygo e Raphaël Varane, alcuni dei migliori giocatori al mondo, sono noti come talenti generazionali che ispirano dentro e fuori dal campo. La mission di TCL è quella di ispirare i propri utenti, anche attraverso lo sport, e siamo lieti di poter supportare i tifosi ad entrare in contatto con questi grandi del calcio e motivarli per riconoscere e coltivare la propria grandezza".

TCL riconosce da tempo il potere dello sport e lo spirito connettivo che ispira la grandezza dei giocatori e della comunità in generale. Come sostenitore costante dello sport a livello globale, TCL sponsorizza squadre e tornei di calcio in Argentina, Australia, Brasile, Regno Unito e Stati Uniti. L’azienda vanta anche una solida esperienza di collaborazione con le icone dello sport dovuta alle partnership degli anni passati. Oltre al calcio, TCL è anche partner globale dell’International Basketball Association (FIBA) dal 2018 ed è uno dei principali sponsor del FIBA EuroBasket 2022, che inizia oggi.