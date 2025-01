Tecnologia e bellezza, dallo specchio smart di Samsung al chatbot per il make up: le novità 2025

Tecnologia e bellezza: Samsung svela lo specchio smart per l'analisi della pelle in tempo reale

Il settore della bellezza nel 2024 solo nel nostro Paese, stando ai dati di Cosmetica Italia, ha generato un fatturato totale di 16,7 miliardi di euro (+ 10,5% rispetto al 2023) e stando alle previsioni per il 2025 arriverà a 18 miliardi di euro, in crescita del 8% rispetto all'anno precedente.





Al CES 2025, la principale fiera sulla tecnologia al mondo, si sono viste diverse innovazioni anche per quanto riguarda il mondo del beauty. L'Oréal a Las Vegas ha presentato Cell BioPrint, un dispositivo da tavolo che in appena cinque minuti fornisce un'analisi personalizzata della pelle tramite una proteomica avanzata. Cell BioPrint valuta l'età biologica della pelle, ne monitora l'invecchiamento e suggerisce strategie ad hoc per rallentarlo. Il dispositivo poi prevede come la cute reagisce a ingredienti specifici come il retinolo o altri principi attivi. Potrete identificare eventuali problemi della pelle prima che i segni si manifestino visivamente.





AmorePacific ha invece svelato un chatbot basato sull'intelligenza artificiale generativa per offrire consigli personalizzati per il trucco e simulazioni virtuali di makeup con un realismo davvero impressionante. Restando sul tema dell'AI, Perfect Corp ha portato a Las Vegas la sua Perfect GPT, un assistente virtuale per l'analisi della pelle in tempo reale ed esperienze immersive di prova virtuale.

Samsung, tra i protagonisti dell'evento anche per quanto riguarda le tv, ha invece mostrato al pubblico un nuovo specchio smart con display integrato chiamato MICRO LED Beauty Mirror che fornisce un'analisi della pelle e suggerimenti per una skincare quotidiana più efficace.

Infine, per quanto riguarda i profumi, la startup coreana Digital Cent ha svelato le sue capsule con fragranze gestibili tramite smartphone. Questa soluzione permette di creare un profumo personalizzato combinando le diverse essenze.