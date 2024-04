Tg1: chi è Incoronata Boccia, meloniana di ferro che punta al vertice

Tg1, Incoronata Boccia e le frasi contro l'aborto. L'ascesa della vicedirettrice

Dopo il caso Antonio Scurati, scoppia anche quello relativo alle parole di Incoronata Boccia. La vicedirettrice del Tg1 non ha usato mezze parole sulla questione dell'aborto: "Non è un diritto ma un delitto", ha tuonato a Che sarà su Rai3. "Il clamore - dice Boccia a Il Giornale - me l'aspettavo, non mi sorprende. Ma siccome sono una persona libera e sposo il pensiero di Papa Francesco quando dice che i cristiani che non hanno coraggio sono cristiani inutili, penso che si debba avere il coraggio di esprimere le proprie convinzioni liberamente. Vale per tutti, non solo per i cristiani". Il Pd ha chiesto addirittura che sia cacciata dal suo incarico. Lei resta calma e decisa nelle sue convinzioni e reclama la libertà di pensiero garantito dalla Costituzione.

Boccia (vicedirettrice Tg1) sull'aborto: "Si scambia un delitto per un diritto"

Poi cita Madre Teresa di Calcutta.



Padre Maronno era impegnato #chesara pic.twitter.com/S3d7VSpuWF — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 20, 2024

"Rivendico esattamente la stessa libertà e il mio diritto al dissenso verso il pensiero dominante che - prosegue Boccia a Il Giornale - vuole mettere a tacere tutte le altre voci. Io non entro nel merito della 194. Penso che sia giusto applicarla nella sua interezza. Anche nell'articolo 2. Io filogovernativa? Che c'entra con l'aborto il governo? Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega hanno detto molte volte e con estrema chiarezza che la 194 non si tocca. A maggior ragione mi prendo la libertà di fare una mia valutazione. Che non c'entra niente con la legge". Boccia è in grandissima ascesa e vicina al dg Giampaolo Rossi – è sposata con Ignazio Artizzu, fino a poco fa portavoce del governatore sardo uscente Christian Solinas e poi rientrato in Rai direttamente come caporedattore della sede di Cagliari. In passato una sua foto aveva fatto il giro dei social e suscitato polemiche, Boccia ad una festa di paese in Sardegna con un fucile in mano in mezzo anche a diversi bambini.