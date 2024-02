Rai, ascesa della vicedirettrice del Tg1. La meloniana che imbraccia il fucile

Rai, il caso Incoronata Boccia: tra ragioni di opportunità e armi in bella vista

Non c'è pace per Giorgia Meloni, la sconfitta del centrodestra in Sardegna e la spaccatura nella maggioranza sono ormai evidenti e sotto gli occhi di tutti, con il rimpallo delle responsabilità soprattutto tra Lega e FdI. Ma adesso scoppia anche un caso in Rai, relativo proprio al voto che ha portato al successo Todde su Truzzu. Tra i volti scelti dalla Rai per commentare l'esito delle elezioni regionali - riporta Il Fatto Quotidiano - c'era pure la giornalista Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1 e già conduttrice di Agorà estate. Ieri Boccia era ospite proprio ad Agorà, senza che nessuno in Rai si sia preoccupato del conflitto di interessi o perlomeno di una ragione di inopportunità, visto che la giornalista – in grandissima ascesa e vicina al dg Giampaolo Rossi – è sposata con Ignazio Artizzu, fino a poco fa portavoce del governatore sardo uscente Christian Solinas e poi rientrato in Rai direttamente come caporedattore della sede di Cagliari.

Ma non finisce qui, spunta infatti anche una foto della nuova "lady Tg1" e risale al luglio del 2022, Boccia l'ha postata sui social ma ora rischia diventare un problema. Nell'immagine, infatti, - prosegue Il Fatto - si vede la giornalista Rai in mezzo a decine di persone, tra cui bambini, che sventola orgogliosa e sorridente un fucile. Un omaggio un po' troppo convinto all’Ardia di San Costantino, tradizionale manifestazione che si tiene ogni luglio a Sedilo, in provincia di Oristano. I fucili annunciano la corsa dei cavalli, ma rischiano di diventare una nuova grana per TeleMeloni.