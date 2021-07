TgCom24 ospita Affari: il direttore Perrino su Feltri capolista FdI a Milano

La notizia l'aveva data la stessa Meloni: Vittorio Feltri guiderà Fratelli d'Italia alle comunali di Milano. A parlarne oggi è il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, che alle 16.30 di martedì 6 luglio sarà ospite di TgCom24.

Collegato in diretta, Perrino commenterà la scelta del giornalista, che in questi giorni è finito al centro delle cronache anche per l'affaire Libero (di cui Affari ha parlato qui, approfondendo anche con un'intervista a Feltri che si può leggere qui).

Il giornalista ha comunque già messo ben in chiaro le sue priorità: "Non mi candido a sindaco perché non ho nessuna voglia di farlo, perché mi romperei i c...oni a fare quel mestiere lì che non so fare. Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano. Il consigliere si gratta le palle, fin lì ci riesco", aveva commentato.

Feltri ha moderato la presentazione del libro della Meloni, Io sono Giorgia, al termine della quale ha dato la notizia di essersi iscritto a Fratelli d'Italia per guidarne la lista alle elezioni amministrative meneghine.