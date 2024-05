The Chosen, il dramma di Gesù da serie tv cult di Netflix vola al cinema

The Chosen, la serie Netflix fenomeno mondiale sulla vita di Gesù sbarca al cinema

L'attesissima quarta stagione di The Chosen avrà un'anteprima al cinema. Dal 14 al 18 giugno, UCI Cinemas proietterà in esclusiva e in anticipo rispetto alla distribuzione sulle piattaforme digitali i primi due episodi della serie tv che racconta il dramma storico sulla vita di Gesù.

The Chosen, serie tv fenomeno mondiale sulla vita di Gesù

Diretta e co-scritta da Dallas Jenkins, la serie tv The Chosen vede come protagonisti Jonathan Roumie nei panni di Gesù, insieme a Shahar Isaac (Simon), Elizabeth Tabish (Maria Maddalena), Paras Patel (Matteo), Noah James (Andrea) e Vanessa Benavente (Maria, madre di Gesù). Il fenomeno globale sta tornando: The Chosen è già un cult mondiale, un progetto nato dal basso negli Stati Uniti (finanziato tramite crowdfunding) che è stato lanciato gratuitamente online nel 2019 e da allora ha raggiunto numeri da record.





The Chosen, milioni di follower per la serie tv Netflix

Oltre 200 milioni di spettatori, più di 770 milioni di visualizzazioni degli episodi e oltre 12 milioni di follower sui social media. Vanta una base di fan globale di oltre 110 milioni di persone, con una significativa presenza in Italia, il Paese europeo continentale con il maggior numero di download dell'app e un totale stimato di 3 milioni di visualizzazioni degli episodi.

La si può guardare gratuitamente sul sito della produzione e scaricando l'app, che mostra il numero di visualizzazioni in tempo reale: 157.000.000 con 9.703.851 download dell'app, e questi numeri stanno rapidamente aumentando. I primi due episodi della terza stagione nei cinema statunitensi hanno portato The Chosen al terzo posto al botteghino, incassando 8,7 milioni di dollari.

The Chosen 4, i nemici di Gesù si avvicinano. Trama e trailer



Nella quarta stagione di The Chosen, i nemici di Gesù si avvicinano mentre i suoi seguaci faticano a tenere il suo passo, lasciandolo solo. Nel frattempo, avvertendo una minaccia nella crescente influenza di Gesù, i leader religiosi fanno l’impensabile: si alleano con gli oppressori romani. Mentre i semi del tradimento vengono piantati e l'opposizione al messaggio di Cristo diventa violenta, Gesù non ha altra scelta che chiedere ai suoi seguaci di alzarsi e camminare al suo fianco.

The Chosen al cinema, dove vedere la serie tv

Per assistere allo spettacolo è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la fila alle casse con –FILA+FILM. Per maggiori informazioni visitare il sito ucicinemas.it. Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 39 strutture multiplex e un totale di 392 schermi.