TikTok apre un ufficio a Milano, pronta per il 2021 una squadra di 30 persone

"Stiamo assumendo e abbiamo aperto un ufficio a Milano, dove a inizio 2021 inizierà a lavorare una squadra di circa 30 persone. Per noi l’Italia è un mercato importante". Lo racconta al Corriere della Sera Richard Waterworth, general manager di TikTok in Europa e Uk, che spiega l'interesse dell' app al mercato europeo, in Europa vanta 100 mln di utenti, nell'attesa del 12 novembre, data in cui si saprà se la proprietà rimarrà cinese e quindi se scatterà il bando o meno. "A Dublino abbiamo aperto un centro Trust and Safety e abbiamo un Data protection officer ed esperti di dati e privacy che stanno collaborando con i regolatori" dice.

L'e-commerce, inoltre, è un'opportunità ulteriore che l'azienda offre ai creator "per monetizzare la loro presenza su TikTok e ai marchi". Con TikTok for Business ha avuto inizio la collaborazione con aziende come Apple, Amazon, Lamborghini, le quali si "affidano alle piattaforme digitali per aumentare la notorietà del marchio e anche per vendere direttamente dei prodotti".

Per quanto riguarda il contribuito all’industria musicale, Waterworth prosegue, l'app aiuta sia le etichette sia gli artisti, permettendo anche a quelli meno noti di raggiungere la classifica. Non mancano poi contenuti sportivi e squadre: "Delle italiane: Inter, Milan, Roma, la Juventus che ha esordito con la challenge #ciaoJuve da 500 mln di visualizzazioni".