TikTok condannata a pagare 92 milioni di dollari per violazione della privacy

TikTok è stata condannata a pagare 92 milioni di dollari per “sanare” tutte le cause legali di cui stata accusata. Accusata cioè di raccogliere dati e informazioni personali degli utenti, utilizzando la tecnologia di riconoscimento facciale, senza consenso e di condividerne i dati con terze parti, alcune delle quali basate in Cina.

L'accordo proposto, che gli avvocati hanno definito tra i più grandi pagamenti relativi alla privacy nella storia, si applica a 89 milioni di utenti TikTok negli Stati Uniti i cui dati personali sono stati, presumibilmente, tracciati e venduti agli inserzionisti in violazione della legge statale e federale.

"In primo luogo, il verdetto dà un compenso per gli utenti colpiti, ma altrettanto importante, garantisce che TikTok si metta a rispettare la privacy dei suoi utenti in futuro", ha detto Katrina Carroll, uno dei legali degli utenti. "I social media sembrano così innocui, ma la raccolta, l'archiviazione e la divulgazione di dati preoccupanti possono avvenire dietro le quinte".

L'accordo è il risultato di 21 cause federali intentate principalmente per conto di minori - alcuni di appena 6 anni - che affermavano che la società era impegnata nel "furto di dati di utenti privati ​​e identificabili".

Un portavoce di TikTok ha detto che, nonostante la società non sia d'accordo con il verdetto, ha deciso che risolvere il caso possa essere utile anche per la società e non solo per gli utenti.

"Piuttosto che affrontare lunghe controversie, vorremmo concentrare i nostri sforzi sulla costruzione di un'esperienza sicura e gioiosa per la comunità di TikTok", ha detto il portavoce.

La battaglia legale va avanti da più di un anno. Le cause sono state unite in una sorta di class action nel distretto settentrionale dell'Illinois che ha citato violazioni delle leggi sulla privacy in Illinois e California.

Le leggi impongono alle aziende tecnologiche di avere il consenso scritto prima di raccogliere dati sull'identità di una persona. La causa ha anche rilevato che TikTok avrebbe infranto leggi federali, comprese quelle sulla privacy, sulle frodi informatiche e sugli abusi.

Secondo l’accusa l’app “avrebbe aspirato clandestinamente" vaste quantità di dati privati ​​e identificabili personalmente che potevano essere utilizzati per identificare e sorvegliare gli utenti senza autorizzazione.

Mentre milioni negli Stati Uniti si sono rivolti all'app per pubblicare video di sfide di danza, consigli di cucina e scenette divertenti, TikTok stava presumibilmente inviando le loro informazioni ai server in Cina o in altri paesi in cui i dipendenti potevano accedere ai dati.

“TikTok ha anche condiviso informazioni sugli utenti, senza il loro consenso, con Facebook, Google e altre società” ha sostenuto l’accusa.

"Il divertimento spensierato dell'app TikTok ha un costo elevato", hanno scritto gli avvocati dei querelanti.

Gli investigatori assunti dagli avvocati dei querelanti hanno scoperto che TikTok avrebbe fatto di tutto per nascondere la raccolta dei dati e le pratiche di condivisione.”Secondo le indagini dei querelanti l’applicazione avrebbe nascosto il codice sorgente che avrebbe rivelato la loro cattiva condotta".

La transazione attende l'approvazione finale dal giudice distrettuale degli Stati Uniti John Lee del distretto settentrionale dell'Illinois.

Secondo i termini della transazione proposti, Tik Tok non registrerà più le informazioni biometriche di un utente, comprese le caratteristiche del viso, né terrà traccia della posizione di un utente utilizzando i dati GPS.

La app si è inoltre impegnata a interrompere l'invio di dati degli utenti statunitensi all'estero e pure non raccoglierà più dati sui video prima che il contenuto venga pubblicato.

L'app è di proprietà della società tecnologica di Pechino ByteDance. Tik Tok sostiene da tempo che le autorità in Cina non possono accedere ai dati degli utenti statunitensi, che sono controllati da un team guidato dagli americani.

L'amministrazione Biden si è ritirata dal giro di vite del suo predecessore su Tik Tok, lanciando invece una revisione più ampia dell'uso della tecnologia cinese da parte degli americani.

L'accordo proposto da Tik Tok e annunciato mercoledì segue un accordo simile raggiunto lo scorso anno in cui Facebook ha pagato 650 milioni di dollari per risolvere i reclami legali sulla raccolta e l'archiviazione di dati biometrici di milioni di utenti.

I legali federali hanno esaminato le pratiche di raccolta dati di Tik Tok sui minori. Nel febbraio 2019, la app ha pagato una multa di 5,7 milioni di dollari alla Federal Trade Commission per le accuse secondo cui l'app aveva raccolto illegalmente informazioni personali da bambini.