TikTok, nuovo data center da 421 mln in Irlanda in attesa di Microsoft

Tik tok, la app di condivisione di video di proprietà del gruppo tech cinese ByteDance al centro delle ultime tensioni tra Pechino e Washington, ha annunciato che aprirà un data center in Irlanda che raccoglierà video, messaggi e altri dati generati dagli utenti europei. La decisione “segnala il nostro impegno a lungo termine con l’Irlanda, e ci aspettiamo che il data center apra e sia operativo dall’inizio del 2022”, ha fatto sapere il gruppo, aggiungendo che la decisione di stabilire un centro europeo per i dati era allo studio “da molto tempo”.

La creazione del centro in Irlanda comporta un investimento di 500 milioni di dollari (421 milioni di euro) e prevede la creazione di centinaia di posti di lavoro. L’annuncio giunge mentre la app gestita da ByteDance deve trovare entro il 15 settembre prossimo un acquirente per le sue attività negli Stati Uniti, molto probabilmente Microsoft, per i timori della Casa Bianca che la app possa creare un rischio per la sicurezza nazionale statunitense. Fino a oggi tutti i dati degli utenti erano conservati negli Stati Uniti con una copia di backup a Singapore, mentre i dati provenienti dalla versione cinese della app, Douyin, sono conservati in Cina.