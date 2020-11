TikTok si allea con Sony Music: il catalogo si arricchisce di nuovi brani

TikTok ha siglato un accordo con Sony Music. L'intesa è stata annunciata dallo stesso social cinese. Il catalogo dell'app si arricchisce di brani dell'etichetta discografica, che gli appassionati potranno utilizzare, per un massimo di 15 secondi, come colonne sonore dei video creati e pubblicati, da Beyoncé a John Legend. Sarà disponibile anche una selezione delle canzoni più famose di George Michael, come “Careless Whisper”, “Faith”, “Heal the Pain”, “Outside” e “Fast Love”.

“I video brevi sono diventati una parte nuova ed eccitante dell’ecosistema musicale, che contribuisce alla crescita complessiva della musica e al modo in cui i fan la vivono”, ha dichiarato Dennis Kooker, presidente del Global Digital Business di Sony Music.