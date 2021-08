Top influencer: Ferragnez sempre primi. Poi Bonucci, Donnarumma, Chiesa

A luglio 2021 la top 15 degli influencer italiani, elaborata da Sensemakers in collaborazione con Prima Comunicazione la vince ancora una volta Chiara Ferragni, sul primo gradino del podio, seguita dal marito in seconda posizione. Ma il vero elemento di novità della classifica di luglio è dato dall'"effetto euro 2020". Al terzo posto infatti non si trovano come da consuetudine gli Autogoal, ma Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, e Gianluigi Donnarumma, portiere di Paris Saint-Germain e della Nazionale italiana, al quarto. E non sono gli unici nomi nuovi della classifica legati al calcio. Dopo la vittoria azzurra sono diversi i campioni d’Europa che hanno visto crescere esponenzialmente le loro interazioni social, tra questi il fuoriclasse Federico Chiesa (centrocampista e attaccante della Juventus), 6° in classifica con 8,4 mln di interazioni, Giorgio Chiellini (difensore Juve e capitano della Nazionale Italiana), settimo con 8,3 mln, Leonardo Spinazzola (difensore e centrocampista della Roma) 11esimo e Marco Verratti (centrocampista del Paris Saint-Germain) che chiude la classifica al 15esimo posto.