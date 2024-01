Top Manager Reputation, Armani scavalca Orcel. I banchieri perdono il podio

Messina il manager più amato, boom di Armani che scavalca il numero uno di Unicredit. Top Manager Reputation, la classifica

Secondo la Top Manager Reputation di dicembre, Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, mantiene la posizione in testa alla classifica dei manager più apprezzati realizzata da Reputation Manager.

Al secondo posto si posiziona ancora Claudio Descalzi (80.78), numero uno di Eni, che consolida la collaborazione strategica con il Ministero della Difesa per la sicurezza del Paese. Come scrive Primaonline, sale di quattro posti e arriva al terzo Giorgio Armani (78.06), protagonista della mostra di Aldo Fallai che ha raccontato la sua storia in 250 foto.

Quarto Andrea Orcel (76.53), AD di Unicredit, nominata “Global Bank of the Year 2023” da The Banker. Al quinto sale di uno l’AD di Fs Luigi Ferraris (75.29), designato nuovo presidente dell’Unione Internazionale delle Ferrovie per la Regione Europa.

Sesto l’AD di A2A Renato Mazzoncini (75.19), seguito al settimo da Brunello Cucinelli (75.16) che sale di due. Si conferma ottavo Pier Silvio Berlusconi (74.91), seguito al nono da Matteo del Fante (74.86). Al decimo sale di uno John Elkann (71.91).