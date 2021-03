Total Italia-Energica: accordo su installazione colonnine di ricarica per auto

Energica Motor Company, società leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico fino al 2022 del campionato FIM Enel Moto E World Cup, a seguito della partnership internazionale siglata lo scorso Luglio 2020 con Total Lubrifiants, annuncia una nuova collaborazione con Total Italia che sponsorizzerà undici strutture di ricarica presso la factory modenese.

A partire da Aprile 2021 all’interno dell’area parking dello stabilimento Energica, Total ed Energica metteranno a disposizione 11 colonnine di ricarica da 22 kW per i dipendenti e gli ospiti della casa modenese. Total Italia ha scelto Energica come prima location italiana per questo tipo di installazione. La sede diventerà quindi ancora più avanzata: un fulcro tecnologico della nuova Electric Valley.

“La cultura dell’elettrico passa anche attraverso la rete di ricarica, fondamentale per poter far crescere il mercato”, afferma Livia Cevolini, CEO Energica Motor Company. “Per far crescere un settore industriale come il nostro occorrono diversi fattori: tecnologia, innovazione, finanziamenti e infrastrutture. In Energica abbiamo sempre creduto nella giusta combinazione tra tutti questi elementi per poter far crescere ed affermare i nostri prodotti in tutto il mondo.

Nel nostro impegno in prima linea verso lo switch-elettrico, abbiamo puntato in primis sulla tecnologia che ci ha confermato tra i leader del settore moto elettriche ad elevate prestazioni. Ora grazie a Total Italia che ci ha scelto come luogo ideale per la sua prima installazione di colonnine Total sul territorio italiano, possiamo aggiungere un'ulteriore milestone innovativa alla nostra sede produttiva.

ll settore dell’elettrico è un mercato chiave e oggi imprescindibile per uno sviluppo sostenibile nel rispetto dei nuovi trend e di una crescente sensibilità a livello sociale” dichiara Filippo Redaelli, Amministratore Delegato Total Italia. “I mercati dell'energia si stanno evolvendo guidati dalla sfida ambientale, che ci impegna in prima persona nello sviluppo di soluzioni e nuove attività in funzione dell’obiettivo climatico annunciato dal Gruppo lo scorso anno per diventare un’Azienda a emissioni zero entro il 2050.”