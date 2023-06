Tracciamento (anche) senza Wi-fi: ecco come proteggere il proprio Smartphone

Privacy e smartphone. Due parole che non sempre vanno d’accordo. A riportarlo il sito Oipa Magazine: un utente esperto di informatica di TikTok ha infatti condiviso un video in cui rivela che la disattivazione del Wi-Fi su un dispositivo Android potrebbe non essere sempre una disconnessione completa.

Il post, creato da @tatechtips, ha dimostrato come disabilitare completamente il Wi-Fi e ha guadagnato un’ampia attenzione online, apparendo anche su un popolare quotidiano inglese, The Sun. Il titolo del video, “Disattivare il Wi-Fi non significa necessariamente che hai disattivato il Wi-Fi“, affronta l’azione degli utenti Android che semplicemente fanno clic o toccano il pulsante Wi-Fi per disattivarlo. Tuttavia, questo processo apparentemente semplice potrebbe non essere sufficiente per impedire al dispositivo di andare alla ricerca di altri segnali Wi-Fi, nonostante sembra essere disabilitato.

La fase successiva del passaggio prevede di indirizzare gli utenti a navigare verso le loro Impostazioni e individuare il pulsante Posizione.

Una volta lì, gli utenti devono accedere al menu Servizi di localizzazione, dove osserveranno l’opzione di scansione Wi-Fi. Questa funzione è accompagnata da una descrizione cruciale del suo scopo, chiarendo che rivela come le applicazioni su un telefono utilizzano i segnali Wi-Fi per determinare la posizione, anche se la connessione Wi-Fi è disattivata.

Come sottolinea il video, ciò implica che i telefoni degli utenti invieranno costantemente richieste di sonda per il Wi-Fi, anche quando il Wi-Fi è disabilitato ma la scansione è abilitata. Qual è il significato di questo? Ciò significa che se un utente desidera migliorare la sua privacy, proteggendosi ulteriormente dagli occhi indiscreti, non deve soltanto rimuovere la connessione Wi-Fi per sentirsi più sicuro, ma deve anche disabilitare la scansione Wi-Fi (dalle impostazioni).

Per farlo, basta spostare il pulsante vicino alla spiegazione della scansione Wi-Fi, tenendo presente che disattivare la funzione potrebbe avere effetti negativi su alcune delle app.