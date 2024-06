La nuova truffa con Pier Silvio Berlusconi, investi e ti svuotano il conto

Sta circolando un video falso con Pier Silvio Berlusconi che promette un reddito passivo a fronte di un piccolo investimento. Si tratta di una truffa volta a svuotarvi il conto

Investire online sta diventando sempre più pericoloso ora che l'intelligenza artificiale viene utilizzata per scopi illeciti. In questi giorni sta spopolando un nuovo sistema di trading, che non viene mai direttamente menzionato in modo da poterne modificare il nome a seconda delle esigenze. Questa tecnologia viene presentata tramite video creati dall'AI in cui si promette un reddito passivo, ovvero un'entrata fissa che vi entra in tasca senza che si debba fare nulla. Ovviamente si tratta di una truffa. Dopo un investimento iniziale di 250 euro, i malviventi chiedono sempre più denaro fino a svuotare il conto. Recuperare i soldi spesso diventa impossibile.

L'ultimo video vede come protagonista Pier Silvio Berlusconi, che viene presentato incorrettamente come Pier Berlusconi. Sullo sfondo si vede scorrere una presunta festa aziendale di Mediaset. "Tutti gli investitori della nostra piattaforma potranno guadagnare fino a 8.000 euro ogni mese. È un reddito passivo", promette il finto Presidente del Biscione realizzato tramite la tecnica del deepfake.

In passato, come sottolinea fanpage.it, sono stati utilizzati allo stesso scopo anche personaggi come Fabio Fazio, Vanessa Incontrada, Chiara Ferragni, Geppi Cucciari e Sergio Mattarella.