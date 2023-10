Truffa WhatsApp, "ciao papà" e il conto viene prosciugato: come proteggersi

Truffa WhatsApp "ciao papà", attenti al messaggio di un presunto "figlio" che afferma di aver perso il numero di telefono

E' tornata alla ribalta una delle frodi telefoniche più famose che punta sui legami familiari. Fate attenzione se ricevete su WhatsApp un messaggio del tipo: "“Ciao papà, mi è caduto il telefono. Questo è il mio nuovo numero. Per favore, puoi mandarmi un whatsapp?”. Si tratta di un tentativo di rubare i vostri dati bancari. Nel messaggio esca è infatti presente un link che non dovete assolutamente cliccare.

Come riportano il sito Difesa e sicurezza e il Corriere della Sera, una volta cliccato il link il sedicente "figlio" afferma che la sua app di home banking non funziona più e per questo chiede aiuto per pagare le bollette. Se il genitore dice di sì, gli verrà poi chiesto di pagare un bonifico istantaneo fornendogli l'IBAN per il versamento.

"Le truffe sulle applicazioni di messaggistica istantanea sono sempre più numerose e spesso si presentano come messaggi inoffensivi che in realtà hanno lo scopo di agganciare la vittima per esortarla a comunicare dati personali", spiega la Polizia Postale. Il consiglio è quello di "non rispondere assolutamente al messaggio, cancellare la conversazione e, se è stato salvato, eliminare il numero dalla rubrica".