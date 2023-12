Tutto in famiglia alla Camera, all'ufficio stampa arriva la sorella di Giuli

La sorella di Giuli, presidente del Maxxi, all'ufficio stampa della Camera per circa 100 mila euro l'anno

L’organismo che si occupa di comunicazione istituzionale oggi ha dato il via libera all’assunzione di tre giornalisti: Caris Vanghetti, Piero Vizzani e Antonella Giuli. Il primo è un collaboratore di Forza Italia, il secondo è il responsabile ufficio stampa del Pd e la terza è la storica addetta stampa di Fratelli d’Italia, nonché sorella del giornalista e presidente del Museo Maxxi di Roma Alessandro Giuli. Su di lei, Dagospia rivela che a suggerirla ci sarebbe stata proprio la premier Giorgia Meloni.

Le nomine a chiamata diretta, come riporta Primaonline che cita Il Foglio, hanno ottenuto l'ok dall’ufficio di presidenza di Montecitorio. L’accordo sarebbe frutto del via libera nelle scorse settimane alla nomina di Filippo Manvuller come capo ufficio stampa. Le assunzioni sono legate alla legislatura. Ciascun contratto è di circa 120 mila euro all’anno.