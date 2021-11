Tuvalum, il nuovo marketplace per compravendita di biciclette usate garantite

Arriva anche in Italia Tuvalum, il marketplace per vendere e comprare biciclette usate di ogni tipo in sicurezza grazie all'assistenza e alla garanzia al 100%

Nata dall’idea di due imprenditori spagnoli, Alejandro Pons e Ismael Labrador, Tuvalum è il nuovo marketplace che in Europa sta rivoluzionando la modalità di acquisto di biciclette di seconda mano e che da oggi, dopo il successo ottenuto in Spagna e Francia, è disponibile anche in Italia per l’acquisto di biciclette usate garantite e certificate al 100%.

Grazie a un team di esperti che segue passo dopo passo ogni transazione, l’esperienza cliente offerta da Tuvalum è unica: dalla consulenza personalizzata e gratuita nella ricerca della bicicletta desiderata, al contatto con il venditore per il ritiro della bicicletta selezionata, fino al controllo da parte di meccanici esperti che certificano le condizioni della bicicletta. Solo una volta terminato l’accertamento di qualità e validato il prezzo è possibile procedere con l’acquisto e finalizzare la spedizione, direttamente a casa dell’acquirente…ovunque sia nel mondo.

Tuvalum offre la più ampia e diversificata selezione di biciclette (mountain bike e bici elettriche, da città e da gara, ciclocross e triathlon) con 2000 articoli presenti nel catalogo online, provenienti da venditori privati e negozi specializzati già registrati e verificati. Questo permette di far fronte al boom di vendite di biciclette (+14% bici tradizionali e +44% eBike nel 2020, con una crescita che non si arresta nemmeno nel 2021) e di consentire tempi di consegna rapidi, indicativamente tra i 7 e i 10 giorni lavorativi – da venditore privato – e tra i 3 e i 5 giorni – da negozio specializzato, in controtendenza rispetto alla media registrata di circa 12-18 mesi per l’acquisto di biciclette nuove.

“Siamo molto contenti di essere finalmente presenti anche in Italia. È un mercato per noi molto importante e strategico visto che ricopre un ruolo di assoluta protagonista nel settore e da sempre è molto attenta alla mobilità sostenibile.” affermano Ismael Labrador e Alejandro Pons, fondatori di Tuvalum.

“Il nostro obiettivo è costruire anche qui un servizio che non si limiti a mettere in contatto acquirenti e venditori, ma che offra una gestione completa e sicura del proprio acquisto. Oggi iniziamo con un servizio di acquisto dedicato ed entro la fine dell’anno contiamo di estendere il nostro marketplace anche alla vendita, grazie alla strutturazione di diverse partnership con officine specializzate nel territorio.”

Tuvalum, che oggi conta su un team di circa 30 persone, mira a diventare il punto di riferimento online anche per milioni di ciclisti, offrendo la stessa consulenza e le stesse garanzie di acquisto che possono trovare recandosi in un negozio fisico di biciclette, oltre ad assisterli anche nella fase di post-vendita.