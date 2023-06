Twitter, che disastro Elon Musk: crolla la raccolta pubblicitaria (-59%)

Crolla la pubblicità su Twitter

Crollano i ricavi pubblicitari di Twitter. Nel giro di un mese, nel periodo che va dal primo aprile alla prima settimana di maggio, gli introiti del social dovuti dagli inserzionisti sono sprofondati del 59% fermandosi a “soli” 88 milioni di dollari.

E come riporta il New York Times, il trend non sembra destinato a migliorare nel breve termine. Sarà una sfida ardua, dunque, quella della nuova Ceo Linda Yaccarino, la quale debutterà al vertice di Twitter già nelle prossime settimane.

I timori dei dipendenti

Resta, così come da qualche tempo, la preoccupazione dei vertici addetti alla pubblicità del social verso l’aumentare dei discorsi di odio e della pornografia. Da quando Musk, infatti, ha scelto di intraprendere la strada del