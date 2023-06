Mediaset, promozione per mister Meloni. Giambruno: talk in prime time. Rumors

Mediaset, Giambruno e un programma tutto suo. I nuovi palinsesti

I movimenti per la definizione dei prossimi palinsesti televisivi non stanno avvenendo solo in Rai, ma anche Mediaset è molto attiva per comporre il puzzle dei futuri programmi e anche dei conduttori. Proprio su questo fronte c'è una novità che riguarda il compagno della premier Meloni, Andrea Giambruno. La prossima stagione televisiva - si legge sul Fatto Quotidiano - potrebbe riservare per lui un salto in prima serata nel già affollato palinsesto di Rete4. Sarebbe infatti candidato a conduttore un nuovo talk show stando a una fonte vicina al mondo Mediaset.

Sventata la partenza di Nicola Porro, a più riprese dato in sostituzione di Fabio Fazio la domenica sera su Raitre nella nuova Rai meloniana, a Cologno Monzese - prosegue il Fatto - si starebbe lavorando per un programma definito di attualità da mettere nelle mani del giornalista già in forze al Tg4. Un prodotto televisivo in "stile Del Debbio", quindi con dei punti di contatto con Diritto e rovescio che dovrebbe comunque mantenere saldo il suo posto al giovedì sera. L’alternativa alla prima serata potrebbe essere uno spazio quotidiano in un orario più in vista rispetto a quello occupato oggi.