Giambruno su Giorgia: "Il video spacca. Stare con lei? Certo, ho dei vantaggi"

Giambruno: "Il video a Chigi? Non poteva certo farlo in salumeria"

Andrea Giambruno, il compagno della premier Meloni torna a parlare del loro rapporto e svela alcuni retroscena, ad esempio sul video girato a Palazzo Chigi che sembra una ripresa da film. "Giorgia - racconta Giambruno al Foglio - ha una comunicazione che funziona molto bene e che si è inventata questa trovata che ha spaccato". Il conduttore di Rete 4, difende la scelta del video tra gli stucchi e le pareti damascate di Palazzo Chigi. "Scusa, ma doveva farsi riprendere dentro a una salumeria? In mezzo ai prosciutti? È il presidente del Consiglio, basta con questo pauperismo".

Di certo quelle immagini hanno fatto molto parlare, non solo per la location e per la modalità con cui veniva annunciato il Cdm con il decreto sul lavoro, ma soprattutto perché continuano a mancare le conferenze stampa e quindi le domande dei cronisti al governo. "Questa è una loro scelta - spiega Giambruno - immagino che non mancheranno le occasioni". Poi ammette: "Grazie al nostro rapporto però, io posso avere spiegazioni, tipo sul decreto Lavoro" e si toglie anche qualche sassolino dalla scarpa: "Non trovo giusto che altri colleghi si arroghino il diritto di spiegarmi come si conduce una trasmissione".