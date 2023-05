Meloni e il video da film a Chigi: anche la premier adesso ha la sua "Bestia"

Meloni e la "Bestia" social: la scheda di Tommaso Longobardi

Il video di Giorgia Meloni che annuncia il nuovo decreto Lavoro direttamente dalla stanza di Palazzo Chigi a pochi minuti dall'inizio del Consiglio dei Ministri, ha fatto molto scalpore. Ecco chi e cosa c'è dietro alla nuova scelta comunicativa della premier. Domenica sera - si legge sul Corriere della Sera - è arrivata la decisione di annullare la conferenza stampa prevista per il Primo Maggio, la mattina dopo è scattato il tour online nelle stanze del potere ispirato e filmato dal suo responsabile della comunicazione digitale: Tommaso Longobardi: il giovane guru del web scelto della premier. Classe 1991, laureato in psicologia, con un passato fatto di consulenze tra profili social di diverse aziende, cinque anni fa Longobardi ha fatto una scelta: quella di mollare tutto e seguire Giorgia Meloni e anche grazie al cambio di comunicazione sui social, Fdi dal 3% è salito fino a diventare il primo partito alle ultime politiche.

Sotto la regia di Tommaso Longobardi, la "Bestia" di Meloni, ha trasformato Palazzo Chigi in un set cinematografico. Tommaso Longobardi racconta come nata l’idea del video della presidente del Consiglio per anticipare l’approvazione del decreto sul lavoro il giorno della festa del Primo maggio. "Quando si scelto di non fare conferenze stampa, per le lamentele dei sindacati e per i giornali chiusi, - racconta Longobardi - è stata proprio la presidente del Consiglio a proporre di realizzare un video per spiegare il Consiglio dei ministri, racconta Longobardi. Chiacchierando con lei abbiamo sviluppato quel format. Ovvero, una Meloni che cammina per le stanze di palazzo Chigi, aprendo porte, anche quella del suo studio, e arrivando alla fine nella sala del Consiglio, dove tutti i ministri erano stati avvisati solo tre minuti prima...".